Polícia Civil expõe atividades durante feiras culturais em Mato Grosso

A Polícia Civil, por meio da Coordenadoria de Polícia Comunitária realizou neste final de semana, entre os dias 7 e 8 de junho, apresentações dos projetos sociais desenvolvidos pela unidade. O objetivo foi intensificar o valor social que a instituição policial representa para sociedade. As apresentações ocorreram em Cuiabá, durante o 2º Classic Pantanal e, em Juína, no decorrer da Feira Agro, Negócios, Cultura pela Paz com a dupla Nico e Lau.

