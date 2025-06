Polícia Civil faz operação para esclarecer homicídio que ocorreu em Ponte Branca

Momento MT |Do R7

A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, na quarta-feira (4.6), uma operação para cumprimento de seis mandados judiciais relacionados a um homicídio ocorrido no mês de maio, no município de Ponte Branca. Foram expedidas pela 1ª Vara da Comarca de Pontes Branca três ordens de prisão preventiva e três mandados de busca e apreensão domiciliar, decretados contra três pessoas investigadas por envolvimento no crime.

