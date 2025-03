Polícia Civil fecha boca de fumo e prende cinco pessoas envolvidas com tráfico em Guarantã do Norte Um grupo criminoso, envolvido com tráfico de drogas em Guarantã do Norte, foi desarticulado pela Polícia Civil, no final da tarde de...

Momento MT|Do R7 17/03/2025 - 14h06 (Atualizado em 17/03/2025 - 14h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share