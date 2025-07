Polícia Civil forma 125 policiais que reforçarão o combate à criminalidade em MT

A Polícia Civil de Mato Grosso realizou, na manhã desta segunda-feira (7.7), a formatura de 125 novos policiais civis, entre investigadores, escrivães e delegados, que reforçarão os trabalhos da Segurança Pública, especialmente no interior do Estado. O reforço dos novos policiais civis faz parte das medidas integradas do Governo do Estado para combater as facções criminosas.

