Polícia Civil identifica adolescentes como autores de vandalismo em câmeras de segurança em Arenápolis

Momento MT |Do R7

O inquérito policial instaurado na Delegacia de Arenápolis para apurar o caso de furto e vandalismo que resultou na destruição de três câmeras do sistema de videomonitoramento Vigia Mais MT foi concluído pela Polícia Civil, na quarta-feira (26.2), com a identificação de dois adolescentes como autores do ato de vandalismo.

Leia Mais em Momento MT: