Polícia Civil identifica funcionário responsável por furto em empresa de transporte em Primavera do Leste

Um crime de furto mediante abuso de confiança praticado pelo funcionário de uma empresa de transporte de cargas foi esclarecido pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (09.6), durante cumprimento de mandado de busca e apreensão decretado com base em investigações da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Primavera do Leste. A ação resultou na recuperação de parte dos objetos furtados, além da apreensão das caixas originais de outros aparelhos eletrônicos subtraídos no mesmo crime.

