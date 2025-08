Momento MT |Do R7

Polícia Civil identifica grupo de menores envolvidas em agressão de adolescente em Alto Araguaia A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Alto Araguaia, investiga as agressões praticadas contra uma adolescente, de 12 anos, no interior...

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Alto Araguaia, investiga as agressões praticadas contra uma adolescente, de 12 anos, no interior de uma escola estadual do município. A situação em que a menor apanha de um grupo de alunas da escola foi filmada pelas menores envolvidas e divulgadas por meio de redes sociais.

Para mais detalhes sobre este caso alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: