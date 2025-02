Polícia Civil identifica mais um autor de furto a residência em Barra do Garças A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Barra do Garças, identificou o autor de um furto...

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Barra do Garças, identificou o autor de um furto a residência ocorrido no município. O suspeito foi localizado e intimado para comparecer à delegacia, ocasião em que confessou a autoria do crime. As investigações iniciaram após a vítima procurar a Derf para comunicar que sua residência havia sido furtada duas vezes. Por meio das imagens de câmeras de segurança foi possível identificar que o autor dos furtos era o irmão de uma vizinha.

Saiba mais sobre este caso intrigante e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: