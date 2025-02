Polícia Civil identifica motorista responsável por atropelamento que matou ex-policial militar na BR-158

A Polícia Civil identificou o motorista responsável pelo atropelamento que resultou na morte de um ex-policial militar, ocorrido no domingo (16.2), em Porto Alegre do Norte. Conforme as investigações conduzidas pela equipe da Delegacia de Porto Alegre do Norte, o motorista fugiu do local sem prestar socorro, caracterizando a infração de homicídio no trânsito com a omissão de assistência e a fuga do local, prevista nos artigos 302 e 305 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

