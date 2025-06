Polícia Civil incinera 50 quilos de cocaína em Alto Araguaia

Momento MT |Do R7

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Alto Araguaia (420 km de Cuiabá), realizou, nessa quinta-feira (26.6), a quinta incineração de entorpecentes em Alto Araguaia somente em 2025. Foram destruídos mais de 50 quilos de cloridrato de cocaína, além de diversas porções de maconha apreendidas com usuários, drogas que alimentariam o tráfico e organizações criminosas atuantes na região.

