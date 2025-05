Polícia Civil incinera quase 90 quilos de entorpecentes apreendidos em Poconé

Momento MT |Do R7

Aproximadamente 90 quilos de entorpecentes foram incinerados pela Polícia Civil, na quinta-feira (8.5), em Poconé (104 km ao sul de Cuiabá). O carregamento ilícito é resultado de várias ações deflagradas pelas forças de segurança pública, neste ano, na região.

