Polícia Civil indicia 11 criminosos envolvidos no roubo à banco em Brasnorte A Polícia Civil de Mato Grosso concluiu, nesta quinta-feira (14.8), o inquérito instaurado pela Gerência de Combate ao Crime Organizado...

A Polícia Civil de Mato Grosso concluiu, nesta quinta-feira (14.8), o inquérito instaurado pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), para apurar o roubo à agência do Sicredi no município de Brasnorte (579 km a noroeste de Cuiabá). Todos os envolvidos se encontram presos.

Para mais detalhes sobre essa operação e os indiciamentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: