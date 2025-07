Polícia Civil indicia alvo de operação que apurou perseguição e pornografia infantil contra adolescente A Polícia Civil indiciou um jovem de 24 anos, alvo da Operação Deep Fake, por perseguição, divulgação de fotografia pornográfica e... Momento MT|Do R7 15/07/2025 - 13h38 (Atualizado em 15/07/2025 - 13h38 ) twitter

A Polícia Civil indiciou um jovem de 24 anos, alvo da Operação Deep Fake, por perseguição, divulgação de fotografia pornográfica e simulação de montagem de foto pornográfica contra uma adolescente de 14 anos, do município de Confresa. As investigações iniciaram a partir da denúncia da mãe da vítima, que relatou à Polícia Civil que o suspeito havia enviado imagens de cunho sexual via WhatsApp ao padrasto da adolescente, insinuando que se tratava de sua filha.

