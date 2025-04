Polícia Civil indicia autores de furto de armas em residência de vereador em Itanhangá Um crime de furto de armas ocorrido na residência de um vereador no município de Itanhangá foi esclarecido pela Polícia Civil, com...

Um crime de furto de armas ocorrido na residência de um vereador no município de Itanhangá foi esclarecido pela Polícia Civil, com a identificação e indiciamento de duas pessoas envolvidas no crime, em investigações conduzidas pela Delegacia de Tapurah. Na conclusão do inquérito policial, os dois investigados foram indiciados pelo crime de furto qualificado por arrombamento, sendo representado pelas suas prisões preventivas. Os dois suspeitos estão foragidos e são procurados pela Polícia.



