Polícia Civil indicia secretário de saúde e primeira-dama de Alto Boa Vista

A Polícia Civil em Alto Boa Vista indiciou nesta segunda-feira (19.5), a primeira-dama e o secretário de saúde do município, pelo crime de peculato, em razão da utilização de cartões corporativos de abastecimento do município, previsto no artigo 312 do Código Penal.

