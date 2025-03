Polícia Civil inicia projeto Papo de Homem para Homem em Canarana

Momento MT |Do R7

O município de Canarana passa a contar com o projeto “Papo de Homem para Homem”, da Polícia Civil, que tem como objetivo transformar vidas por meio do diálogo, da reflexão e do fortalecimento de valores essenciais, como respeito, empatia e responsabilidade.

