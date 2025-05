Polícia Civil inicia trabalhos de orientação e conscientização com autores de violência doméstica em Sapezal Com foco nas ações de prevenção e combate à violência doméstica, a Coordenadoria de Polícia Comunitária da Polícia Civil implantou...

Com foco nas ações de prevenção e combate à violência doméstica, a Coordenadoria de Polícia Comunitária da Polícia Civil implantou nesta semana o Programa Papo de Homem para Homem no município de Sapezal. O lançamento do programa, que realiza a conscientização de autores de violência doméstica por meio de uma conversa direta, ocorreu na segunda-feira (5.5), contando com a presença de diversas autoridades do município.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre essa importante iniciativa!

Leia Mais em Momento MT: