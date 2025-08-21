Polícia Civil intensifica ações de combate às facções criminosas em Rondonópolis A Polícia Judiciária Civil, por meio da Regional de Rondonópolis, já efetuou o cumprimento de 18 mandados de prisão nas últimas semanas...

A Polícia Judiciária Civil, por meio da Regional de Rondonópolis, já efetuou o cumprimento de 18 mandados de prisão nas últimas semanas, em ofensiva contínua contra foragidos da Justiça. Entre os alvos presos, há condenados por homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico, crimes patrimoniais e violência doméstica. As prisões foram realizadas em diferentes pontos de Rondonópolis e municípios vizinhos, a partir de trabalho de análise, monitoramento e ações de campo.

