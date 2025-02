Polícia Civil intensifica apuração de denúncias de violência contra mulheres, crianças e idosos em Cáceres A equipe da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cáceres intensifica, desde o início do ano, a apuração de denúncias anônimas... Momento MT|Do R7 31/01/2025 - 14h27 (Atualizado em 31/01/2025 - 14h27 ) twitter

A equipe da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cáceres intensifica, desde o início do ano, a apuração de denúncias anônimas realizadas por meio do Disk 100/180, desencadeando em diversas ações de combate a casos de violência doméstica contra mulheres, crianças e idosos no município.

Para mais detalhes sobre as ações da Polícia Civil e a importância da denúncia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

