Polícia Civil intensifica buscas em campo e investigações contra criminosos envolvidos em roubo a banco em Brasnorte A Polícia Civil de Mato Grosso segue empenhada nas investigações para identificar e prender os envolvidos no roubo a uma agência bancária... Momento MT|Do R7 01/08/2025 - 15h38 (Atualizado em 01/08/2025 - 15h38 ) twitter

A Polícia Civil de Mato Grosso segue empenhada nas investigações para identificar e prender os envolvidos no roubo a uma agência bancária do Sicredi, ocorrido em Brasnorte, na tarde de quinta-feira (31 de julho). Na ação, criminosos, portando armas de grosso calibre, invadiram o banco e renderam as pessoas que estavam no estabelecimento.

