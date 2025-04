Polícia Civil investiga feminicídio em garimpo em Pontes e Lacerda A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Pontes e Lacerda (445 km de Cuiabá), está investigando o feminicídio de Rute Cardoso Pereira... Momento MT|Do R7 22/04/2025 - 14h07 (Atualizado em 22/04/2025 - 14h07 ) twitter

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Pontes e Lacerda (445 km de Cuiabá), está investigando o feminicídio de Rute Cardoso Pereira, 28 anos, encontrada morta nessa segunda-feira (21.4), às margens do Rio Sararé, em Pontes e Lacerda. Segundo o delegado João Paulo Berté, que está investigando o caso, a perícia apontou que a vítima, que trabalhava como cozinheira no Garimpo de Sararé, foi assinada com tiros de uma arma calibre 12. A princípio, acreditava-se que ela também tinha sofrido um corte entre o peito e o pescoço, mas o ferimento foi de um disparo, que entrou em seu peito e saiu pelas costas, o que causou a morte da vítima. Não foi possível precisar a quantidade de tiros que atingiram a jovem. Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Corpo de Bombeiros resgata homem de 35 anos após desaparecimento em área de mata

