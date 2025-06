Polícia Civil lamenta falecimento de investigador de Campo Verde

Momento MT |Do R7

A Polícia Civil lamenta o falecimento do investigador Mauro Sérgio Gomes, 55 anos, que morreu, nesta quinta-feira (26.6), após sofrer um infarto. Mauro Sérgio nasceu em Uberaba (MG) e entrou na Polícia Civil de Mato Grosso em maio de 2007. Atualmente estava lotado na Delegacia de Campo Verde. O velório está sendo realizado na Capela da Pax, em Campo Verde. O sepultamento do corpo está marcado para sexta-feira (27.6), às 16h, no cemitério da cidade. À família, aos amigos e aos companheiros de trabalho, a Polícia Civil externa solidariedade e condolências.

