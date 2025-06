Polícia Civil lamenta falecimento de pai de delegado da DHPP Caio Albuquerque A Polícia Civil lamenta o falecimento do senhor Manoel D’Abadia Albuquerque, pai do delegado titular da Delegacia Especializada de...

A Polícia Civil lamenta o falecimento do senhor Manoel D’Abadia Albuquerque, pai do delegado titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Caio Fernando Alvares Albuquerque. O pai do delegado estava internado há alguns dias na Unidade de Tratamento Insensivo (UTI) em razão de tratamento de um câncer e faleceu no domingo (1.6). O velório está sendo realizado, nesta segunda-feira (2.6), na Capela Santa Rita, na Rua Miranda Reis, nº 567, bairro Bandeirantes em Cuiabá. O sepultamento do corpo está marcado para 15h30. À família externamos solidariedade e condolências.

Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: