Polícia Civil lamenta falecimento de pai de investigador lotado em Campinápolis
A Polícia Civil lamenta o falecimento da senhor, Alexandre Rodrigues da Silva, de 78 anos, pai do investigador, Oséias Nogueira da Silva, lotado na Delegacia de Polícia de Campinápolis. O pai do policial civil faleceu nesta quarta-feira (27.8). A Polícia Civil externa seus mais profundos sentimentos de pesar a familiares e amigos.
