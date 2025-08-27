Logo R7.com
Polícia Civil lamenta falecimento de pai de investigador lotado em Campinápolis

A Polícia Civil lamenta o falecimento da senhor, Alexandre Rodrigues da Silva, de 78 anos, pai do investigador, Oséias Nogueira da...

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Polícia Civil lamenta o falecimento da senhor, Alexandre Rodrigues da Silva, de 78 anos, pai do investigador, Oséias Nogueira da Silva, lotado na Delegacia de Polícia de Campinápolis. O pai do policial civil faleceu nesta quarta-feira (27.8). A Polícia Civil externa seus mais profundos sentimentos de pesar a familiares e amigos.

