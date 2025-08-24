Logo R7.com
Polícia Civil lamenta falecimento do investigador Jorge Saravi

Momento MT

Momento MT|Do R7

Com grande pesar, a Polícia Civil comunica o falecimento do investigador de polícia, Jorge Saravi Barbosa, lotado da Delegacia Especializada do Adolescente (DEA) de Cuiabá.

Para mais detalhes sobre essa triste notícia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

