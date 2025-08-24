Polícia Civil lamenta falecimento do investigador Jorge Saravi
Com grande pesar, a Polícia Civil comunica o falecimento do investigador de polícia, Jorge Saravi Barbosa, lotado da Delegacia Especializada...
Com grande pesar, a Polícia Civil comunica o falecimento do investigador de polícia, Jorge Saravi Barbosa, lotado da Delegacia Especializada do Adolescente (DEA) de Cuiabá. Leia Mais em Momento MT:
Com grande pesar, a Polícia Civil comunica o falecimento do investigador de polícia, Jorge Saravi Barbosa, lotado da Delegacia Especializada do Adolescente (DEA) de Cuiabá.Para mais detalhes sobre essa triste notícia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT: