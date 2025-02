Polícia Civil localiza adolescente de 15 anos que fugiu de casa em Barra do Garças A Polícia Civil de Mato Grosso, com apoio das Polícias Civil e Militar de Goiás, localizou, nesta segunda-feira (24.2), em Iporá (GO...

A Polícia Civil de Mato Grosso, com apoio das Polícias Civil e Militar de Goiás, localizou, nesta segunda-feira (24.2), em Iporá (GO), uma adolescente de 15 anos, que havia fugido de casa, em Barra do Garças (520 km de Cuiabá). As investigações tiveram início quando a mãe da adolescente procurou a 1ª Delegacia de Polícia de Barra do Garças para registrar um boletim de ocorrência relatando que sua filha havia sido sequestrada.

Para saber todos os detalhes dessa história e as investigações em andamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: