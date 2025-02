Polícia Civil localiza foragido de Sorriso por roubo de defensivos agrícolas

Uma ação conjunta da Delegacia de Paranatinga e Gerência de Polinter e Capturas levou ao cumprimento da prisão de um foragido do município de Sorriso. L.O., de 58 anos, estava com a prisão preventiva decretada pela 2ª Vara Criminal de Sorriso por roubo qualificado e roubo e organização criminosa. Ele foi investigado pela Polícia Civil por roubo de defensivos agrícolas. Após troca de informações entre as unidades policiais, o investigado foi localizado em Paranatinga e preso em sua residência, no centro da cidade. Ele foi encaminhado à delegacia da cidade para formalização da prisão e enviado para a unidade prisional do município, onde aguardará decisão da justiça para recambiamento a Sorriso.

