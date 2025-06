Polícia Civil localiza mais dois gatos mortos no bairro Porto em Cuiabá A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema), realizou novas diligências nesta segunda-feira (16.6),...

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema), realizou novas diligências nesta segunda-feira (16.6), para apurar o crime de maus-tratos contra gatos praticado por uma mulher na Capital. Durante a ação, mais dois corpos de animais foram localizados próximos do endereço da suspeita, no bairro Porto. A diligência foi realizada em parceria com representantes de uma organização não-governamental (ONG) de proteção a animais de Cuiabá.

Para saber mais sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: