Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Polícia Civil mira faccionados envolvidos em tortura, sequestro e ações assistenciais voltadas para promoção de grupo criminoso

A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, na manhã desta terça-feira (25.8), a Operação Midnight para cumprir nove ordens judiciais...

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, na manhã desta terça-feira (25.8), a Operação Midnight para cumprir nove ordens judiciais contra uma facção criminosa envolvida em crimes de sequestro, tortura, crimes tributários e receptação, instalada no município de São José do Xingu.

Saiba mais sobre essa operação e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.