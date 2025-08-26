Polícia Civil mira faccionados envolvidos em tortura, sequestro e ações assistenciais voltadas para promoção de grupo criminoso
A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, na manhã desta terça-feira (25.8), a Operação Midnight para cumprir nove ordens judiciais...
A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, na manhã desta terça-feira (25.8), a Operação Midnight para cumprir nove ordens judiciais contra uma facção criminosa envolvida em crimes de sequestro, tortura, crimes tributários e receptação, instalada no município de São José do Xingu. Saiba mais sobre essa operação e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT:
A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, na manhã desta terça-feira (25.8), a Operação Midnight para cumprir nove ordens judiciais contra uma facção criminosa envolvida em crimes de sequestro, tortura, crimes tributários e receptação, instalada no município de São José do Xingu.
Saiba mais sobre essa operação e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT: