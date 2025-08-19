Polícia Civil mira grupo criminoso envolvido em desvio de mais R$ 1,1 milhão em carga de grãos A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, na manhã desta terça-feira (19.8), a operação Safra Oculta, com foco em uma associação criminosa...

A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, na manhã desta terça-feira (19.8), a operação Safra Oculta, com foco em uma associação criminosa envolvida no desvio de mais de 700 toneladas de grãos, avaliadas em mais de R$1,1 milhão. As investigações realizadas pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) têm o objetivo de apurar crimes de furto qualificado, associação criminosa, extorsão e falsidade ideológica.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação!

Leia Mais em Momento MT: