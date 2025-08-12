Polícia Civil orienta vítimas e reforça canais de denúncia contra a violência doméstica Com os avanços obtidos pelas mulheres na defesa de seus direitos, a violência doméstica ainda é um grave problema social. Muitas vezes...

Com os avanços obtidos pelas mulheres na defesa de seus direitos, a violência doméstica ainda é um grave problema social. Muitas vezes por medo ou por intimidações de diversas naturezas, as vítimas não denunciam os agressores. Em Mato Grosso existem diversos serviços que prestam o atendimento e o apoio necessários para romper o ciclo. A mulher que estiver sofrendo qualquer tipo de violência doméstica e familiar, é importante que registre o boletim de ocorrência buscando ajuda para a situação que está enfrentando.

Saiba mais sobre como a Polícia Civil está atuando para proteger as vítimas e quais serviços estão disponíveis consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: