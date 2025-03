Polícia Civil participa de evento nacional de enfrentamento às organizações criminosas

A Polícia Civil, por meio da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), participa, nesta semana, nos dias 11,12 e 13 de março, do 2º Encontro Técnico em Brasília, um evento realizado pela Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento das Organizações Criminosas (Renorcrim/Diopi/Senasp), em parceria com as Ficcos, para discutir estratégias de combate às facções criminosas no Brasil.

