Polícia Civil prende 10 faccionados, sendo quatro envolvidos em homicídio e ocultação de cadáver de jovem em Sorriso

Momento MT |Do R7

Quatro integrantes de facção criminosa, envolvidos nos crimes de homicídio e ocultação de cadáver de Luana Bruineis Gonçalves da Silva, 23 anos, foram presos pela Polícia Civil, no final da tarde de terça-feira (11.3), em continuidade às investigações realizadas pela Delegacia de Sorriso com apoio da equipe de policiais da Delegacia de Lucas do Rio Verde.

Para mais detalhes sobre essa operação e os desdobramentos das investigações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: