Polícia Civil prende 3 integrantes de facção com armas e drogas em Guarantã do Norte

A Polícia Civil prendeu em flagrante três homens investigados por integrarem uma facção criminosa. As prisões foram na noite de sexta-feira (11.7), no município de Guarantã do Norte, e com eles foram apreendidas duas armas de fogo e várias porções de maconha e cocaína.

