Polícia Civil prende advogado que tentou matar homem em briga de trânsito

A Polícia Civil cumpriu, nesta quinta-feira (21.8), um mandado de prisão preventiva contra um advogado de 37 anos, investigado por uma tentativa de homicídio motivada por uma discussão de trânsito, em Poxoréu. O crime ocorreu no dia 7 de julho, no bairro Vila Cruzeiro. Após uma discussão no trânsito, o advogado esfaqueou a vítima, de 30 anos, no pescoço. Em seguida, ele roubou a motocicleta de uma mulher que estava no local e fugiu.

