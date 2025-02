Polícia Civil prende agressor acusado de descumprir medidas protetivas e agredir ex-mulher

A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá (DEDM), prendeu um homem, nesta quarta-feira (19.2), após descumprir medidas protetivas, perseguir a ex-companheira e voltar a agredi-la. A vítima já estava separada do suspeito há duas semanas. Porém, por não aceitar o término do relacionamento, que durou cinco anos, o ex-companheiro a perseguiu, a encontrou com uma prima em um comércio e deu tapas no rosto dela.

