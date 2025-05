Polícia Civil prende agressores por descumprimento de medidas protetivas A Polícia civil, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá, cumpriu, nesta sexta-feira (16.5), na Capital,... Momento MT|Do R7 16/05/2025 - 20h03 (Atualizado em 16/05/2025 - 20h03 ) twitter

A Polícia civil, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá, cumpriu, nesta sexta-feira (16.5), na Capital, dois mandados de prisão preventiva de agressores, de 28 anos e 42 anos, que praticaram violência doméstica contra suas ex-companheiras. No primeiro caso, a vítima, de 35 anos, solicitou medidas protetivas por ter vivido uma relação abusiva com estupros, lesões e ameaças de morte. O suspeito, de 28 anos, não aceitou o fim do relacionamento, desrespeitou as medidas protetivas, foi até a vítima e pediu para retomar a relação. Ao receber a recusa, agrediu severamente a ex-companheira. No outro caso, a vítima, de 33 anos, terminou o relacionamento, no entanto, o investigado, de 42 anos, não aceitou a decisão da mulher e passou a ameaçá-la de morte. Embora a vítima tivesse solicitado medidas protetivas, o suspeito continuava a persegui-la. Diante da gravidade de cada situação, os delegados Sidarta Vidigal e Vanessa Aguiar representaram pela prisão preventiva dos agressores. Com os mandados judiciais expedidos, a equipe de investigadores da Delegacia da Mulher de Cuiabá cumpriram a prisão preventiva dos suspeitos, que se encontram à disposição da Justiça.

