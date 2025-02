Polícia Civil prende autor de assassinato em Sorriso e esclarece três crimes ocorridos em janeiro

Policiais da Delegacia de Sorriso cumpriram, nesta segunda-feira (10.02), mandados de prisão e de buscas contra o autor de um homicídio ocorrido há dez dias no município. G.F.B., de 20 anos, teve a prisão preventiva decretada pela 1a Vara Criminal de Sorriso, após a investigação da Divisão de Homicídios identificá-lo como autor do assassinato de Gledson Cachone dos Reis, de 37 anos. O crime foi registrado na noite do dia 31 de janeiro, no bairro Santa Clara. A vítima foi encontrada caída na rua, ao lado de uma bicicleta e o corpo tinha perfurações de arma cortante. Conforme a perícia no local, Gledson ainda tentou correr após ser atacado, mas caiu alguns metros depois.

