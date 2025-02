Polícia Civil prende autor de execução de rapaz na rodoviária de Rondonópolis

Policiais da Delegacia de Homicídios de Rondonópolis cumpriram nesta sexta-feira (14.02), a prisão preventiva do autor do homicídio de uma vítima assassinada na rodoviária da cidade, em junho do ano passado. Lucas Matheus de Arruda Nascimento, de 21 anos, estava foragido desde a execução do crime e foi localizado pela equipe policial em uma residência no bairro Jardim Tropical, em Rondonópolis. No decorrer da investigação ele teve a prisão temporária decretada pela 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que depois foi convertida em preventiva, após a conclusão do inquérito.

Saiba mais sobre este caso e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: