Polícia Civil prende autor de feminicídio ocorrido em Pesqueiro em Sorriso O autor do feminicídio ocorrido na tarde de domingo (17.8) em um pesqueiro em Sorriso foi preso em flagrante pela Polícia Civil, nesta...

O autor do feminicídio ocorrido na tarde de domingo (17.8) em um pesqueiro em Sorriso foi preso em flagrante pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (18.8), menos de 24 horas após o crime. O suspeito, de 31 anos, fugiu do local logo após matar a ex-companheiro e foi capturado pelos policiais a Delegacia de Sorriso em uma estrada rural sentido à cidade de Paranatinga.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse caso.

Leia Mais em Momento MT: