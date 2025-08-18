Logo R7.com
Polícia Civil prende autor de feminicídio ocorrido em Pesqueiro em Sorriso

O autor do feminicídio ocorrido na tarde de domingo (17.8) em um pesqueiro em Sorriso foi preso em flagrante pela Polícia Civil, nesta...

Momento MT

Momento MT|Do R7

O autor do feminicídio ocorrido na tarde de domingo (17.8) em um pesqueiro em Sorriso foi preso em flagrante pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (18.8), menos de 24 horas após o crime. O suspeito, de 31 anos, fugiu do local logo após matar a ex-companheiro e foi capturado pelos policiais a Delegacia de Sorriso em uma estrada rural sentido à cidade de Paranatinga.

