Polícia Civil prende autor de feminicídio que tentou simular suicídio de esposa em Sinop

A Polícia Civil, com base em investigações conduzidas pelos policiais da Delegacia de Sinop, e a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esclareceram um crime de feminicídio, ocorrido na tarde de segunda-feira (16.6), no município, com a prisão em flagrante do marido da vítima, identificado como autor do crime.

Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: