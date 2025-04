Polícia Civil prende autor de furto a residência e recupera produtos furtados

Autor de furto a residência em Poconé é preso e os produtos recuperados pela Polícia Civil, no final da tarde de quinta-feira (03.4). O suspeito, de 18 anos, foi autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado. As diligências iniciaram logo após a Delegacia de Poconé ser informada sobre furto mediante arrombamento ocorrido em uma residência no bairro Aeroporto. Do imóvel foram subtraídos diversos objetos, eletrônicos e equipamentos.

