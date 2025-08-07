Polícia Civil prende autor de furto de mais de R$1,5 milhão em joias de loja em shopping da Capital A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá e apoio da Polícia Civil do...

A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá e apoio da Polícia Civil do Distrito Federal, elucidou o furto qualificado ocorrido na madrugada de 20 de abril deste ano, em uma joalheria, localizada em um shopping na região da Avenida do CPA, em Cuiabá. O crime causou um prejuízo estimado em mais de R$ 1,5 milhão à empresa vítima, devido a grande quantidade de joias de alto valor.

