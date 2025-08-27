Polícia Civil prende autor de tentativa de homicídio em Nobres Um homem que tentou contra a vida de outro, na tarde de terça-feira (26.8), no município de Nobres (146 km a médio norte de Cuiabá),...

Um homem que tentou contra a vida de outro, na tarde de terça-feira (26.8), no município de Nobres (146 km a médio norte de Cuiabá), foi preso pela Polícia Civil. O suspeito, de 27 anos, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio, após desferir golpes de faca na vítima, de 54 anos, em um bar nas proximidades da rodoviária.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa ocorrência!

