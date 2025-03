Polícia Civil prende autor de triplo homicídio preso na Bolívia e transfere para Cuiabá Após ser preso na Bolívia, o autor de um triplo homicídio em Cuiabá, que vitimou a ex-companheira e os sogros, é transferido, nesta... Momento MT|Do R7 10/03/2025 - 20h06 (Atualizado em 10/03/2025 - 20h06 ) twitter

Após ser preso na Bolívia, o autor de um triplo homicídio em Cuiabá, que vitimou a ex-companheira e os sogros, é transferido, nesta segunda-feira (10.3), para a capital mato-grossense. O suspeito teve o mandado de prisão cumprido na sexta-feira (7.3), em ação conjunta da Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Gerência Estadual de Polinter e Capturas, com a Polícia da Bolívia. Condenado pelo crime, o procurado, de 50 anos, estava com o mandado de prisão decretado pela Justiça pelo crime de triplo homicídio. Ele foi localizado na cidade de San Ignacio de Velasco na Bolívia, onde teve a ordem judicial cumprida. Saiba mais sobre este caso impactante e suas repercussões consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Foragidos por feminicídio e estupro são presos pela Polícia Civil em Comodoro

