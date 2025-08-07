Polícia Civil prende casal de faccionados que ameaçava policiais em Ribeirão Cascalheira Um casal integrante de facção criminosa, envolvido na venda de entorpecentes no município de Ribeirão Cascalheira (a 900 km de Cuiabá...

Um casal integrante de facção criminosa, envolvido na venda de entorpecentes no município de Ribeirão Cascalheira (a 900 km de Cuiabá), foi preso pela Polícia Civil por ameaças aos policiais da unidade, na tarde de quarta-feira (6.8). O homem e a mulher foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. O trabalho operacional para a prisão dos suspeitos foi chamado de Operação Gringa, em referência ao apelido dos presos. Com eles, foram apreendidas várias porções de entorpecentes.

