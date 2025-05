Polícia Civil prende casal de integrantes de facção envolvidos com tráfico e homicídio em Cáceres Um casal, integrante de facção criminosa e envolvido com crimes de tráfico de drogas e homicídios, foi preso pela Polícia Civil, nesta...

Um casal, integrante de facção criminosa e envolvido com crimes de tráfico de drogas e homicídios, foi preso pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (14.5), em ação da Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc) com apoio do Núcleo de Inteligência e Delegacia Regional de Cáceres. Entre os presos está uma mulher, apontada como liderança de uma facção criminosa em Cáceres e com dois mandados de prisão em aberto por homicídios, expedidos pela Primeira Vara Criminal do município. A ação realizada em Cuiabá resultou ainda na apreensão de apetrechos relacionados ao tráfico de drogas, munições e dinheiro.

