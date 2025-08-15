Polícia Civil prende casal e desarticula ponto de venda de drogas em Juara A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Juara (680 km de Cuiabá), prendeu e autuou em flagrante, nesta sexta-feira (15.8), um casal...

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Juara (680 km de Cuiabá), prendeu e autuou em flagrante, nesta sexta-feira (15.8), um casal, um homem de 30 anos e uma mulher de 37, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

