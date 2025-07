Polícia Civil prende casal em operação para combater o tráfico de drogas em Ribeirão Cascalheira A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Ribeirão Cascalheira (760 km de Cuiabá), deflagrou, nessa quarta-feira (9.7), a Operação... Momento MT|Do R7 10/07/2025 - 14h38 (Atualizado em 10/07/2025 - 14h38 ) twitter

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Ribeirão Cascalheira (760 km de Cuiabá), deflagrou, nessa quarta-feira (9.7), a Operação Rota do Chá, para combater o tráfico de drogas em Ribeirão Cascalheira. Após investigações, uma equipe da Delegacia de Ribeirão Cascalheira foi até uma loja de celulares, localizada no centro da cidade, para cumprir um mandado de busca e apreensão. No local, os policiais encontraram dois suspeitos, um homem de 26 anos e uma mulher de 23 anos. O suspeito do sexo masculino, ao ver a equipe policial, atirou um celular no chão, o destruindo completamente, orientação dada a membros de facção para destruir provas e dificultar os trabalhos de investigação. Durante revista no estabelecimento, foram localizadas duas porções de maconha e quatro porções de crack, além de R$ 2.074 em espécie e diversos aparelhos celulares. O material foi apreendido, assim como uma motocicleta Honda CG vermelha e uma Saveiro vermelha. Diante do flagrante, o casal foi preso, levado para a Delegacia de Ribeirão Cascalheira e autuado por tráfico de drogas.

Comissão vota nesta tarde parecer sobre projeto que altera a legislação do Imposto de Renda

Ação conjunta das forças de segurança resulta na apreensão de quase 36 kg de skunk em Pedra Preta