Polícia Civil prende casal suspeito de tráfico e de esconder droga em bolsa infantil

A Polícia Civil prendeu em flagrante, no último sábado (28.6), um casal suspeito pela prática de tráfico de drogas em Campos de Júlio. A prisão ocorreu depois de diligências investigativas de que uma casa no município era usada como ponto de distribuição de entorpecentes. A droga era escondida entre itens escolares e roupas infantis no interior da residência, com intuito de despistar os policiais, mascarando a ação criminosa.

